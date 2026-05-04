The Valspar Aktie
WKN: 856365 / ISIN: US9203551042
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04.05.2026 23:05:01
Valaris Q1 Loss Narrows Despite Lower Revenue
(RTTNews) - Offshore drilling contractor Valaris Limited (VAL) on Monday reported first-quarter results, with net loss narrowing from last year despite lower revenues, helped by lower tax.
Revenue for the quarter declined to $465.4 million from $620.7 million in the same period last year.
The company reported a net loss of $18.0 million, or $0.24 per share, compared with a loss of $39.2 million, or $0.53 per share, a year ago.
The company said lower revenues were primarily due to fewer operating days across both floater and jackup fleets.
Valaris also reported a tax expense during the quarter, which helped profitability. Tax expense for the period was $28.4 million, compared to last year's $193.5 million last year.
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