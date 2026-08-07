Valaris: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Valaris hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Valaris 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 615,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 539,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at