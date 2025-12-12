The Valspar Aktie
WKN: 856365 / ISIN: US9203551042
|
12.12.2025 01:55:36
Valaris Wins $300 Mln Multi-Year Drillship Contract With Shell Offshore Brazil
(RTTNews) - Valaris Limited (VAL) announced that it has secured a multi-year contract with Shell for operations offshore Brazil utilizing the drillship VALARIS DS-8. The agreement is scheduled to begin in the first quarter of 2027.
The contract has an estimated duration of approximately 800 days and carries a total value of around $300 million. In addition, the agreement includes options that could extend operations by roughly one year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Valspar Corp.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu The Valspar Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.