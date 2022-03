Valbiotis verstärkt sein CSR-Engagement durch den Beitritt zum United Nations Global Compact und die Anwendung der Norm ISO 26000

Valbiotis (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL, PEA/KMU-qualifiziert), ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten, verstärkt sein Engagement für die soziale Unternehmensverantwortung (CSR) durch den Beitritt zum United Nations Global Compact und die Anwendung der Norm ISO 26000.

Der United Nations Global Compact bringt Unternehmen, Organisationen, UN-Organisationen, die Fachwelt und die Zivilgesellschaft auf der Grundlage von 10 allgemein anerkannten Prinzipien zusammen, um stabilere und integrativere Gesellschaften zu schaffen. Der Global Compact, mit mehr als 19.000 Teilnehmern in 170 Ländern die weltweit größte Initiative zur sozialen Verantwortung von Unternehmen, ist ein Rahmen für freiwilliges Engagement, eine internationale Referenz sowie eine Plattform für Aktionen und Austausch.

Durch seine Mitgliedschaft unterstützt Valbiotis die 10 Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte, internationale Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Mit dieser neuen Verpflichtung bringt Valbiotis seinen Willen zum Ausdruck, diese Grundsätze zu stärken und in seine langfristige Strategie, seine Kultur sowie in seine tägliche Arbeit zu integrieren und sie in seinem Einflussbereich zu fördern. Valbiotis wird auch an Projekten mitwirken, die die umfassenderen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen fördern und insbesondere zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen.

Valbiotis engagiert sich bereits für die Zielvorgaben SDG 3 "Gute Gesundheitsversorgung" und SDG 9 "Innovation und Infrastruktur", indem es innovative pflanzliche Wirkstoffe entwickelt, um Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen oder auf frühe pathologische Zustände einzuwirken.

Im ersten Jahr seiner Mitgliedschaft im Global Compact hat sich Valbiotis verpflichtet, Maßnahmen in Übereinstimmung mit folgenden Prinzipien einzuleiten:

– Einführung einer CSR-Governance mit der Einrichtung eines CSR-Lenkungsausschusses, der direkt dem CEO von Valbiotis unterstellt ist, die Strukturierung eines ISO 26000-konformen Ansatzes und die Sensibilisierung aller MitarbeiterInnen.

– Bewertung der Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Umwelt und Umsetzung konkreter Maßnahmen als Beitrag zum SDG 13 "Maßnahmen zum Klimaschutz".

Sébastien Peltier, CEO und Vorstandsvorsitzender, erklärte: "Wir sind sehr stolz darauf, unser Engagement durch den Beitritt zum United Nations Global Compact zu bekräftigen. Dies ist ein neuer Schritt im Wachstum und in der Entwicklung des Unternehmens, der über unseren Auftrag im Bereich der öffentlichen Gesundheit hinausgeht und sich auf die Verringerung der Auswirkungen konzentriert, die Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf Millionen von gefährdeten Menschen weltweit haben können. Dieser Schritt spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, die Strategie der sozialen Verantwortung der Unternehmen in ihrer neuen Dimension in unsere vorrangigen Aktionsbereiche, Verpflichtungen und Ziele zu integrieren, die uns voranbringen werden. Wir strukturieren unseren CSR-Ansatz gemäß der ISO-Norm 26000 mit dem Ziel, letztlich ein Gütesiegel zu erhalten, um unser Wachstum fortzusetzen und gleichzeitig einen positiven Wandel für die Menschen und den Planeten zu bewirken."

Vor zwei Jahren trat Valbiotis dem Gaïa-Index bei, dem französischen Benchmark-Index für Small & MidCaps in Bezug auf ESG, einer Tochtergesellschaft von EthiFinance und einem Akteur bei der ESG-Bewertung (Environment, Social and Governance) von börsennotierten französischen KMU und ISEs.

Gaïa Research bewertet Unternehmen nach einer Benchmark von rund 170 Kriterien für Frankreich, die in 4 Säulen unterteilt sind: Environment, Social, Governance and External Stakeholders (ESG-PPE, Umwelt, Soziales, Governance und externe Stakeholder). Anhand dieser Kriterien lässt sich beurteilen, inwieweit die nachhaltige Entwicklung und langfristige Fragen in der Strategie der Wirtschaftsakteure berücksichtigt werden, und es lassen sich deren Fortschritte messen.

Über Valbiotis

VALBIOTIS ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich der wissenschaftlichen Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten als Antwort auf ungedeckten medizinischen Bedarf verschrieben hat.

Der innovative Ansatz von Valbiotis soll die Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung einer neuen Klasse von gesundheitsfördernden Ernährungsprodukten revolutionieren, die darauf abzielen, das Risiko schwerer Stoffwechselkrankheiten zu senken. Diese Lösungen setzen an mehreren Punkten an und werden durch die Verwendung terrestrischer und maritimer pflanzlicher Ausgangsstoffe ermöglicht.

Die Produkte des Unternehmens sind für die Lizenzierung an Akteure des Gesundheitssektors vorgesehen.

Das Unternehmen wurde Anfang 2014 im französischen La Rochelle gegründet und ist zahlreiche Partnerschaften mit führenden Wissenschaftszentren eingegangen. Es unterhält drei Standorte in Frankreich – Périgny und La Rochelle (Département Charente-Maritime) sowie Riom (Département Puy-de-Dôme) sowie eine Tochtergesellschaft in Quebec City (Kanada).

Valbiotis ist Mitglied des Netzwerks "BPI Excellence" und dem BPI-Label zufolge ein "Innovatives Unternehmen". Valbiotis wurde außerdem mit dem Prädikat "Junges innovatives Unternehmen" ausgezeichnet und hat von der Europäischen Union umfangreiche finanzielle Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für seine Forschungsprogramme erhalten. Valbiotis ist ein PEA-KMU-qualifiziertes Unternehmen.

Weitere Informationen über Valbiotis finden Sie unter: www.valbiotis.com

