Valdor Technology International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Valdor Technology International hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Valdor Technology International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

