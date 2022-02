Vale SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vale SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 5,52 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vale SA 2,64 BRL je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,92 Prozent auf 67,56 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,31 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,21 BRL sowie einen Umsatz von 66,88 Milliarden BRL prognostiziert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 23,04 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5,08 BRL erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 25,99 Prozent auf 280,98 Milliarden BRL aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 223,02 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 22,38 BRL je Aktie sowie einen Umsatz von 288,55 Milliarden BRL festgelegt.

Redaktion finanzen.at