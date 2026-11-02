Vale SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vale SA hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,51 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,42 BRL je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vale SA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 54,46 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 56,70 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at