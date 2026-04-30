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30.04.2026 06:31:29
Vale SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Vale SA hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,33 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 1,91 BRL je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,68 Prozent auf 48,68 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,41 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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