Vale SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vale SA hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,51 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,42 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vale SA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 54,46 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 56,70 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,90 BRL gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 53,36 Milliarden BRL geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at