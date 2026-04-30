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30.04.2026 06:31:29
Vale SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Vale SA hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 2,33 BRL. Im letzten Jahr hatte Vale SA einen Gewinn von 1,91 BRL je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 48,68 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,41 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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