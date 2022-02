Vale: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vale präsentierte am 25.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,27 Prozent zurück. Hier wurden 13,11 Milliarden USD gegenüber 14,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,801 USD sowie einem Umsatz von 12,63 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,47 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 54,50 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 40,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD und einen Umsatz von 54,39 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at