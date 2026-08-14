Valens Semiconductor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Valens Semiconductor hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valens Semiconductor -0,070 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 17,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at