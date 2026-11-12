Valens Semiconductor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Valens Semiconductor hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at