Valens Semiconductor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Valens Semiconductor gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Valens Semiconductor einen Umsatz von 16,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at