Valens Semiconductor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Valens Semiconductor ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Valens Semiconductor die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Valens Semiconductor ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,45 Prozent auf 19,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Valens Semiconductor hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,350 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 57,86 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 70,63 Millionen USD ausgewiesen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,270 USD sowie einen Umsatz von 68,35 Millionen USD belaufen.

