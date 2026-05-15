Valens Semiconductor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Valens Semiconductor hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Valens Semiconductor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Valens Semiconductor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 16,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at