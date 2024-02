Valeo Pharma A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Valeo Pharma A präsentierte in der am 30.01.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2023 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent auf 13,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 94,62 Prozent auf 53,91 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 27,70 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,227 CAD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 57,62 Millionen CAD erwartet.

Redaktion finanzen.at