01.12.2025 10:34:00

Valerie Hackl neue Vizepräsidentin beim KSV1870

Die Ex-Austro-Control-Chefin und Kurzzeit-Infrastrukturministerin Valerie Hackl ist nun auch Vizepräsidentin beim Gläubigerschutzverband KSV1870. Präsident für die kommenden drei Jahre bleibt Roland Wernik, der den Posten seit 2016 innehat. Hackl ist außerdem Geschäftsführerin beim Fernleitungsnetzbetreiber Gas Connect Austria und Aufsichtsratsmitglied unter anderem bei der KSV1870 Holding AG, beim Baukonzern Strabag und Aufsichtsratsvorsitzende bei der APK Pensionskasse.

Ebenfalls Vizepräsident beim KSV1870 wird der Geschäftsführer der FH Salzburg, Dominik Engel. Hackl und Engel waren bisher bereits im Verbandsvorstand. Sie sollen "umfassende wirtschaftliche Kompetenz sowie frische Impulse für die zukünftige strategische Ausrichtung" bringen, so der Gläubigerschutzverband in einer Aussendung am Montag.

Hackl war bis Mai 2024 Geschäftsführerin der Luftfahrtbehörde Austro Control, seit Jänner 2025 ist sie Geschäftsführerin der Gas Connect Austria. 2019 war sie außerdem zwölf Tage lang als Infrastrukturministerin Teil der reinen ÖVP-Regierung, die nach dem Rückzug der FPÖ-Regierungsmannschaft von Sebastian Kurz gebildet worden war. Diese wurde via Misstrauensantrag im Parlament abgewählt und war die kurzlebigste der Zweiten Republik.

