Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
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30.07.2026 12:42:29
Valero Energy Corp. Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - Valero Energy Corp. (VLO) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $3.720 billion, or $12.62 per share. This compares with $714 million, or $2.28 per share, last year.
Excluding items, Valero Energy Corp. reported adjusted earnings of $3.697 billion or $12.54 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 48.8% to $44.476 billion from $29.889 billion last year.
Valero Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.720 Bln. vs. $714 Mln. last year. -EPS: $12.62 vs. $2.28 last year. -Revenue: $44.476 Bln vs. $29.889 Bln last year.
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