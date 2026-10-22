Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
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22.10.2026 12:38:13
Valero Energy Corp. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Valero Energy Corp. (VLO) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $6.828 billion, or $23.89 per share. This compares with $1.095 billion, or $3.53 per share, last year.
Excluding items, Valero Energy Corp. reported adjusted earnings of $6.831 billion or $23.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 43.3% to $46.098 billion from $32.168 billion last year.
Valero Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.828 Bln. vs. $1.095 Bln. last year. -EPS: $23.89 vs. $3.53 last year. -Revenue: $46.098 Bln vs. $32.168 Bln last year.
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