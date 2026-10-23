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23.10.2026 06:31:29
Valero Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Valero Energy präsentierte in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 23,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valero Energy 3,53 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46,10 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Valero Energy einen Umsatz von 32,19 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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