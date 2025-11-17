Valeura Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Valeura Energy hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 CAD. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Valeura Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 216,6 Millionen CAD im Vergleich zu 169,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at