Valeura Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Valeura Energy äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Valeura Energy 0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 278,6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 216,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at