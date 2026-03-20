Valeura Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Valeura Energy veröffentlichte am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,80 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Valeura Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 230,0 Millionen CAD im Vergleich zu 322,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,290 CAD beziffert, während im Vorjahr 3,12 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 843,48 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 935,71 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,472 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 577,73 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at