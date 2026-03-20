|
20.03.2026 06:31:28
Valeura Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Valeura Energy veröffentlichte am 18.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,80 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Valeura Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 230,0 Millionen CAD im Vergleich zu 322,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,290 CAD beziffert, während im Vorjahr 3,12 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 843,48 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 935,71 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,472 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 577,73 Millionen USD taxiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.