Valhi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Valhi hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Valhi ein Ergebnis je Aktie von 0,800 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 494,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 480,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,020 USD. Im Vorjahr hatten 3,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,32 Prozent auf 2,08 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at