Valiant: Auf Rekordgewinn folgt Stellenabbau
Die Bank Valiant konnte 2025 bei den Kundengeldern und Depotvermögen wachsen. Insbesondere im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg der Erfolg. Im kommenden Jahr wird CEO Ewald Burgener zurücktreten und soll ein Jahr später auf den Posten des Verwaltungsratspräsidenten wechseln.
