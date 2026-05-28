Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
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28.05.2026 08:14:53
Valiant besetzt Leitung Unternehmenskunden Region Bern neu
Wechsel in der Leitung der Unternehmenskunden-Organisation der Valiant. Das Institut setzt dabei auf eine innere Lösung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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