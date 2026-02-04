Valiant Communications präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Valiant Communications präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,29 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Valiant Communications -0,470 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 221,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at