Valiant Communications zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Valiant Communications hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,72 INR gegenüber 4,13 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 254,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 38,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 183,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at