Valiant laboratories legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Valiant laboratories hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,30 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 524,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 352,3 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at