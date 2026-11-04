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04.11.2026 06:31:28
Valiant laboratories legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Valiant laboratories lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Valiant laboratories 1,17 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 152,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 462,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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