Valiant laboratories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Valiant laboratories hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valiant laboratories -1,010 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 462,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 115,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 214,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at