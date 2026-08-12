Valiant laboratories stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Valiant laboratories lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,89 INR, nach 0,390 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1,15 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 468,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at