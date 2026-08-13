Valiant organics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Valiant organics ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Valiant organics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,93 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent auf 2,32 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at