Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
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22.10.2026 08:00:29
Valiant präsentiert interne Nachfolge für CEO-Posten
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Valiant bekommt im kommenden Jahr eine neue Chefin. Ewald Burgener wechselt in den Verwaltungsrat.
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Nachrichten zu Valiant AG
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Valiant stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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19.10.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.10.26
|Börse Zürich: SPI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
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12.10.26
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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05.10.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valiant von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.09.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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21.09.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.09.26
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Valiant AG
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Aktien in diesem Artikel
|Valiant AG
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