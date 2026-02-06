Valiant veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Valiant äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,94 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,87 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 675,3 Millionen CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 233,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Valiant einen Umsatz von 202,4 Millionen CHF eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,80 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatte Valiant ein EPS von 9,52 CHF je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,10 Milliarden CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte Valiant 848,47 Millionen CHF umgesetzt.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 10,22 CHF sowie einen Umsatz von 552,97 Millionen CHF belaufen.

