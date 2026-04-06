Collectors Aktie
WKN DE: A12CFE / ISIN: FR0004185023
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06.04.2026 08:00:13
Valid Euro Car Parks ticket holders chased by debt collectors
Even if motorists can provide evidence they’ve paid for parking, they are threatened with bailiffs and courtDrivers have accused a leading car park management company of issuing “false” parking fines – leaving one mother to defend herself from multiple debt collection agencies sent by the company.Jane Winder says she was sent letters from five different debt collection agencies each asking her to pay £170 after she was accused of not purchasing a £2.30 parking ticket at a car park in Lancashire managed by Euro Car Parks. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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