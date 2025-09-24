Valkea Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Valkea Resources lud am 22.09.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Valkea Resources ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,640 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,140 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at