Vallabh Steels präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,54 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,600 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at