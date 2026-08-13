Vallabh Steels: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vallabh Steels hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at