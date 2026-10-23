Valley National Bancorp (VNB): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Valley National Bancorp (VNB) veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Valley National Bancorp (VNB) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 935,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 891,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at