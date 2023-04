Valley National Bancorp (VNB) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Valley National Bancorp (VNB) präsentierte in der am 27.04.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

Das EPS belief sich auf 0,300 USD gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Valley National Bancorp (VNB) im vergangenen Quartal 490,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Valley National Bancorp (VNB) 356,9 Millionen USD umsetzen können.

