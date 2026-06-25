GEM Aktie
WKN DE: A3DRZA / ISIN: US36265D2045
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25.06.2026 10:47:22
Valley Point could be the hidden gem in Frasers Property’s S$2.1 billion hospitality ‘asset-light’ proposal
Strategically, the move gives the group the master key to the entire Valley Point siteWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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