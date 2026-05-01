Valmet: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Valmet hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Valmet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at