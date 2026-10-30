Valmet gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Valmet hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,460 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,36 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Valmet einen Umsatz von 1,30 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at