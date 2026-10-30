Valmet mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Valmet hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Valmet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,540 USD je Aktie gewesen.

Valmet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at