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30.04.2026 06:31:29
Valmet präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Valmet hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Valmet 0,330 EUR je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,24 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 1,18 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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