Valmet: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Valmet präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Valmet ein EPS von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Valmet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,72 Milliarden USD im Vergleich zu 1,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Valmet mit einem Umsatz von insgesamt 5,87 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at