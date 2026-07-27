Valmet stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Valmet lud am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,53 Milliarden USD gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at