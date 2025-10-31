Valmet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Valmet stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 EUR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Valmet mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at